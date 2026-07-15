Отключения электроэнергии наблюдаются в четырех областях в результате обстрелов, в семи - из-за непогоды, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в четырех областях осталась без электричества; кроме того, без электроснабжения остаются более 50 населенных пунктов в семи областях.
Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 15 июля сообщили в Министерстве энергетики, передает Цензор.НЕТ.
Отключение электроэнергии из-за обстрелов
Так, в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов временно остается без электроснабжения часть потребителей в Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Харьковской областях
Восстановительные работы
В Минэнерго отмечают, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Отключения из-за непогоды
Из-за непогоды без электроснабжения остаются более 50 населенных пунктов в Днепропетровской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Тернопольской и Сумской областях. Ремонтные бригады работают над восстановлением.
Ограничений не прогнозируется
Отмечается, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах своих операторов системы распределения.
Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00.
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