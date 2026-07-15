Є знеструмлення у чотирьох областях унаслідок обстрілів, у семи - через негоду, - Міненерго

Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів знеструмлено частину споживачів у чотирьох областях, також без електропостачання залишається понад 50 населених пунктів у семи областях.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на 15 липня розповіли в Міністерстві енергетики, передає Цензор.НЕТ.

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Знеструмлення через обстріли

Так, унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів тимчасово залишається без електропостачання частина споживачів у Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Харківській областях

Відновлювальні роботи

У Міненерго наголошують, що енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

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Відключення через негоду

Через негоду без електропостачання залишається понад 50 населених пунктів на Дніпропетровщині, Черкащині, Київщині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Тернопільщині та Сумщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Обмеження не прогнозуються

Зазначається, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00.

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