Болгария заявила о готовности сотрудничать с Украиной в производстве дронов, — министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова
Индустрия дронов
Болгария заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной в сфере производства беспилотников, в частности в рамках европейских инициатив. Также София продолжит поддерживать Украину в вопросах энергетической безопасности, санкционного давления на Россию и восстановления страны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Болгарии Велиславы Петровой-Чамовой, сделанное во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Киеве.
Болгария хочет сотрудничать в производстве дронов
По словам Петровой-Чамовой, Болгария приветствует объявленное на европейском уровне сотрудничество в сфере производства беспилотников и заинтересована присоединиться к этому направлению.
"Мы приветствуем объявленное сегодня сотрудничество на европейском уровне в сфере производства дронов. Это направление, к которому мы также проявляем очень большой интерес. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества на двустороннем уровне, но если соответствующий формат уже существует на европейском уровне, мы готовы работать в его рамках", — сказала она.
Болгария будет помогать Украине в энергетике
Глава болгарского МИД сообщила, что одним из приоритетов поддержки Украины остается энергетическая безопасность в преддверии следующего отопительного сезона.
"Мы определили одним из направлений поддержки энергетическую безопасность в преддверии следующей зимы, а также в долгосрочной перспективе в ходе восстановления Украины. Мы находимся на пересечении нескольких транспортных коридоров, которые позволяют обеспечивать поставки газа и других энергоресурсов в Украину", — отметила Петрова-Чамова.
Министр также подчеркнула, что Болгария поддерживает дальнейшую военную и политическую помощь Украине, сохранение санкционного давления на Россию и дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль