Болгария заявила о готовности сотрудничать с Украиной в производстве дронов, — министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова

Индустрия дронов

Болгария заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной в сфере производства беспилотников, в частности в рамках европейских инициатив. Также София продолжит поддерживать Украину в вопросах энергетической безопасности, санкционного давления на Россию и восстановления страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление министра иностранных дел Болгарии Велиславы Петровой-Чамовой, сделанное во время саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Киеве.

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Болгария хочет сотрудничать в производстве дронов

По словам Петровой-Чамовой, Болгария приветствует объявленное на европейском уровне сотрудничество в сфере производства беспилотников и заинтересована присоединиться к этому направлению.

"Мы приветствуем объявленное сегодня сотрудничество на европейском уровне в сфере производства дронов. Это направление, к которому мы также проявляем очень большой интерес. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества на двустороннем уровне, но если соответствующий формат уже существует на европейском уровне, мы готовы работать в его рамках", — сказала она.

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Болгария будет помогать Украине в энергетике

Глава болгарского МИД сообщила, что одним из приоритетов поддержки Украины остается энергетическая безопасность в преддверии следующего отопительного сезона.

"Мы определили одним из направлений поддержки энергетическую безопасность в преддверии следующей зимы, а также в долгосрочной перспективе в ходе восстановления Украины. Мы находимся на пересечении нескольких транспортных коридоров, которые позволяют обеспечивать поставки газа и других энергоресурсов в Украину", — отметила Петрова-Чамова.

Министр также подчеркнула, что Болгария поддерживает дальнейшую военную и политическую помощь Украине, сохранение санкционного давления на Россию и дипломатические усилия, направленные на достижение справедливого и устойчивого мира.

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