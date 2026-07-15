Болгарія заявила про готовність співпрацювати з Україною у виробництві дронів, - міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова-Чамова

Індустрія дронів

Болгарія зацікавлена у розвитку співпраці з Україною у сфері виробництва безпілотників, зокрема в межах європейських ініціатив. Також Софія продовжить підтримувати Україну в питаннях енергетичної безпеки, санкційного тиску на Росію та відновлення країни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву міністерки закордонних справ Болгарії Веліслави Петрової-Чамової, зроблену під час саміту "Україна – Південно-Східна Європа" у Києві.

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Болгарія хоче співпрацювати у виробництві дронів

За словами Петрової-Чамової, Болгарія вітає оголошену на європейському рівні співпрацю у сфері виробництва безпілотників і зацікавлена долучитися до цього напряму.

"Ми вітаємо оголошену сьогодні співпрацю на європейському рівні щодо виробництва дронів. Це напрям, до якого ми також маємо дуже великий інтерес. Ми зацікавлені у розвитку співпраці на двосторонньому рівні, але якщо відповідний формат уже існує на європейському рівні, ми готові працювати в його межах", – сказала вона.

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Болгарія допомагатиме Україні в енергетиці

Очільниця болгарського МЗС повідомила, що одним із пріоритетів підтримки України залишається енергетична безпека напередодні наступного опалювального сезону.

"Ми визначили одним із напрямів підтримки енергетичну безпеку напередодні наступної зими, а також у довгостроковій перспективі під час відновлення України. Ми перебуваємо на перетині кількох транспортних коридорів, які дають змогу забезпечувати постачання газу та інших енергоресурсів в Україну", – зазначила Петрова-Чамова.

Міністерка також наголосила, що Болгарія підтримує подальшу військову та політичну допомогу Україні, збереження санкційного тиску на Росію та дипломатичні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру.

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