Украина — единственная страна, которая готова и способна вести войну нового типа, — премьер-министр Словении Янша

В настоящее время в Украине идет война нового типа, и Украина — единственная страна, способная вести такую войну.

Об этом заявил премьер-министр Словении Янез Янша на брифинге после саммита "Украина – Юго-Восточная Европа" в Киеве 15 июля, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Новый вид войны

"Сейчас мы сталкиваемся с чем-то новым — это новый вид войны. И на данный момент Украина — единственная страна в Европе, а возможно, и в мире, которая готова и ведет такую войну", — заявил Янша.

Он отметил, что все хотят, чтобы эта война прекратилась.

"Но мы знаем, что Россия будет готова к переговорам, к серьезным переговорам, только тогда, когда Украина станет еще сильнее, а Россия — слабее. Это единственный путь, который я вижу", — добавил политик.

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Помощь Украине

Премьер-министр Словении отметил, что Европа на самом деле слишком медленно реагировала на просьбы Украины о помощи в начале полномасштабного вторжения, этой помощи было недостаточно. Но сейчас он видит "много оптимизма", в частности, в новых оборонных мощностях Украины, которая достигла в этой области колоссального прогресса.

Янша, ранее занимавший пост министра обороны, убежден, что благодаря всей оказанной помощи, всем контрактам и соглашениям, заключенным за последние месяцы, Украина будет гораздо лучше подготовлена к этой суровой зиме.

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Он напомнил, что Словения поддерживает Украину с самого начала. Премьер упомянул, что входил в состав первой иностранной делегации, посетившей Киев через две недели после начала полномасштабной российской агрессии. Янша признал, что тогда были сомнения, "выживет" ли Украина, но сейчас ситуация совсем иная: за Украиной стоит весь демократический мир, и "будущее гораздо ярче, чем четыре года назад".