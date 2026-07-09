Словения выделит Украине $50 млн в рамках программы PURL и профинансирует строительство трех укрытий

Словения объявила о выделении Украине дополнительных 50 млн долларов в рамках программы PURL и присоединится к финансированию строительства трёх объектов гражданской защиты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о выделении Украине дополнительных $50 млн в рамках программы PURL объявил министр иностранных и европейских дел Республики Словения Тоне Кайзер.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"На заседании Совета НАТО-Украина я еще раз подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Словении. Словения выделит дополнительные 50 миллионов долларов США на инициативу PURL, а также примет участие в финансировании строительства трех объектов гражданской защиты", — написал Кайзер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наземные платформы и противодроновые модули: Словения представила Украине наработки по противодействию БПЛА, — Минобороны

Кайзер отметил, что "Украина борется за свою свободу, суверенитет и территориальную целостность. Наша задача – стоять на её стороне и обеспечивать предсказуемую, долгосрочную и устойчивую поддержку".

Также Кайзер сообщил, что в кулуарах саммита НАТО в Анкаре "подчеркнул важность диалога, дипломатии и эффективного многостороннего сотрудничества: ответом на все более сложные геополитические вызовы не может быть еще одна война. Нам нужен диалог, мы должны выслушать все стороны и искать совместные решения на основе принципов Устава ООН".

Читайте: Правительство Бабиша впервые объявило о взносах Чехии в PURL для Украины

Сибига отреагировал на поддержку Словении

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил благодарность Словении "за её неизменную поддержку и солидарность" с Украиной.

"Мы высоко ценим решение Словении выделить дополнительные 50 миллионов долларов на инициативу PURL и принять участие в финансировании строительства трех укрытий гражданской защиты", — написал он в соцсети Х.

По мнению Сибиги, такая конкретная помощь укрепляет устойчивость Украины и свидетельствует о долгосрочной приверженности делу поддержки нашего народа.

Читайте также: Украина получает 90–92 % перехватчиков для Patriot через механизм PURL, — посол в НАТО Гетьманчук