Правительство Бабиша впервые объявило о взносах Чехии в PURL для Украины
Чешское правительство перенаправит средства с некоторых проектов на инициативу PURL, в рамках которой осуществляются закупки американского оружия для Украины, заявил глава МИД Петр Мацинка перед отъездом на саммит НАТО.
Об этом пишет CT24, передает Цензор.НЕТ.
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Это первый случай, когда правительство премьера Бабиша присоединится к оказанию военной помощи Украине.
"Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы некоторые проекты, которые обязательно финансируются из нашего бюджета в пользу Украины, перенаправить именно в эту программу PURL", - сказал министр иностранных дел Чехии.
По данным издания, ожидается, что Мацинка представит изменение позиции Чехии на ужине для министров иностранных дел НАТО и Украины, который состоится сегодня.
Президент Петр Павел поддержал этот сигнал со стороны правительства.
"Чешская Республика уже была одной из немногих, кто вообще не присоединился к этому процессу. Поэтому, если это произойдет сейчас, это, безусловно, положительный сигнал", - пояснил он.
Что этому предшествовало?
- Напомним, ранее премьер Бабиш заявил, что Чехия не будет блокировать пакет помощи Украине на €70 млрд, однако и не будет брать на себя новых финансовых обязательств.
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