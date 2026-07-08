Уряд Бабіша вперше анонсував внески Чехії до PURL для України

Чеський уряд перенаправить кошти з деяких проєктів на ініціативу PURL, в рамках якої закуповують американську зброю для України, заявив глава МЗС Петр Мацінка перед від'їздом на саміт НАТО.

Про це пише CT24, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Це вперше, коли уряд прем'єра Бабіша долучиться до військової допомоги Україні.

"Зараз ми розглядаємо питання про те, щоб деякі проєкти, які обов’язково фінансуються з нашого бюджету на користь України, перенаправити саме в цю програму PURL", - сказав міністр закордонних справ Чехії.

За даними видання, очікується, що Мацінка представить зміну чеської позиції на вечері для міністрів закордонних справ НАТО та України, що відбудеться сьогодні.

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Президент Петр Павел підтримав цей сигнал від уряду.

"Чеська Республіка вже була однією з небагатьох, хто взагалі не підписався під цим процесом. Тож якщо це станеться зараз, це, безумовно, позитивний сигнал", - пояснив він.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше прем'єр Бабіш сказав, що Чехія не блокуватиме пакет допомоги Україні на €70 млрд, проте і не братиме на себе нових фінансових зобов’язань.

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