Уряд Бабіша вперше анонсував внески Чехії до PURL для України
Чеський уряд перенаправить кошти з деяких проєктів на ініціативу PURL, в рамках якої закуповують американську зброю для України, заявив глава МЗС Петр Мацінка перед від'їздом на саміт НАТО.
Про це пише CT24, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Це вперше, коли уряд прем'єра Бабіша долучиться до військової допомоги Україні.
"Зараз ми розглядаємо питання про те, щоб деякі проєкти, які обов’язково фінансуються з нашого бюджету на користь України, перенаправити саме в цю програму PURL", - сказав міністр закордонних справ Чехії.
За даними видання, очікується, що Мацінка представить зміну чеської позиції на вечері для міністрів закордонних справ НАТО та України, що відбудеться сьогодні.
Президент Петр Павел підтримав цей сигнал від уряду.
"Чеська Республіка вже була однією з небагатьох, хто взагалі не підписався під цим процесом. Тож якщо це станеться зараз, це, безумовно, позитивний сигнал", - пояснив він.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше прем'єр Бабіш сказав, що Чехія не блокуватиме пакет допомоги Україні на €70 млрд, проте і не братиме на себе нових фінансових зобов’язань.
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