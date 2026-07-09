Словенія виділить Україні $50 млн за програмою PURL і профінансує будівництво трьох укриттів
Словенія оголосила про виділення Україні додаткових 50 млн доларів у межах програми PURL та долучиться до фінансування будівництва трьох об'єктів цивільного захисту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про виділення Україні додаткових $50 млн за програмою PURL оголосив міністр закордонних та європейських справ Республіки Словенія Тоне Кайзер.
"На засіданні Ради НАТО-Україна я ще раз підтвердив незмінну підтримку України з боку Словенії. Словенія виділить додаткові 50 мільйонів доларів США на ініціативу PURL, а також візьме участь у фінансуванні будівництва трьох об’єктів цивільного захисту", – написав Кайзер.
Кайзер зазначив, що "Україна бореться за свою свободу, суверенітет і територіальну цілісність. Наше завдання – стояти на її боці та забезпечувати передбачувану, довгострокову й сталу підтримку".
Також Кайзер повідомив, що на полях саміту НАТО в Анкарі "наголосив на важливості діалогу, дипломатії та ефективного багатостороннього співробітництва: відповіддю на дедалі складніші геополітичні виклики не може бути ще одна війна. Нам потрібен діалог, ми маємо вислухати всі сторони та шукати спільні рішення на основі принципів Статуту ООН".
Сибіга відреагував на підтримку Словенії
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив вдячність Словенії "за її незмінну підтримку та солідарність" з Україною.
"Ми високо цінуємо рішення Словенії виділити додаткові 50 мільйонів доларів на ініціативу PURL та взяти участь у фінансуванні будівництва трьох укриттів цивільного захисту", – написав він у соцмережі Х.
На думку Сибіги, така конкретна допомога зміцнює стійкість України та свідчить про довгострокову прихильність до підтримки нашого народу.
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