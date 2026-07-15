Україна - єдина країна, яка підготовлена і може вести війну нового типу, - прем’єр Словенії Янша

Нині в Україні триває війна нового виду, і Україна є єдиною країною, яка може вести таку війну.

Про це заявив прем’єр-міністр Словенії Янез Янша на брифінгу після саміту "Україна – Південно-Східна Європа" в Києві 15 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Новий вид війни

"Зараз ми стикаємося з чимось новим - це новий вид війни. І наразі Україна - єдина країна в Європі, а можливо і у світі, яка підготовлена і яка веде таку війну", - заявив Янша.

Він зауважив, що всі хочуть, щоб ця війна зупинилася.

"Але ми знаємо, що Росія буде готова до переговорів, до серйозних переговорів, лише тоді, коли Україна стане ще сильнішою, а Росія - слабшою. Це єдиний шлях, який я бачу", - додав політик.

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Допомога Україні

Прем’єр Словенії зазначив, що Європа насправді була занадто повільною з допомогою Україні на початку повномасштабного вторгнення, цієї допомоги було недостатньо. Але зараз він бачить "багато оптимізму", зокрема, в нових оборонних потужностях України, яка досягла в цій галузі колосального прогресу.

Янша, який раніше був міністром оборони, переконаний, що з усією допомогою, з усіма контрактами та угодами, які були укладені за останні місяці, Україна буде набагато краще підготовлена до цієї суворої зими.

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Він нагадав, що Словенія підтримує Україну з першої миті. Прем’єр згадав, що був у складі першої іноземної делегації, яка відвідала Київ через два тижні після початку повномасштабної російської агресії. Янша визнав, що тоді були сумніви, що Україна "виживе", але зараз ситуація зовсім інша, за Україною стоїть увесь демократичний світ і "майбутнє набагато яскравіше, ніж чотири роки тому".