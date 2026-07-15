В Орехове fpv-дрон РФ убил двух человек, — ОВА
В Орехове Запорожской области российские войска атаковали мирных жителей с помощью FPV-дрона, вследствие чего погибли два человека.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова в Telegram.
Удар дроном по гражданским: погибшие в Орехове
По словам главы области, российские военные нанесли удар с помощью FPV-дрона по людям в прифронтовом городе. Вследствие атаки погибли двое мужчин.
"Два человека погибли: россияне продолжают охоту на мирных жителей в прифронтовых населенных пунктах", — отметил он.
Атаки на прифронтовые города продолжаются
Иван Федоров подчеркнул, что российские войска продолжают атаковать гражданское население в прифронтовых населенных пунктах. Удар был нанесен непосредственно по людям.
Ранее сообщалось, что российские войска возобновили активность на Ореховском направлении и могут использовать ухудшение погоды для переброски диверсионных групп ближе к Орехову.
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