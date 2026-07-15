У Оріхові fpv-дрон РФ убив двох людей, - ОВА

В Оріхові Запорізької області російські війська атакували мирних жителів fpv-дроном, унаслідок чого загинули двоє людей.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова у Телеграмі.

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Удар дроном по цивільних: загиблі в Оріхові

За словами очільника області, російські військові вдарили fpv-дроном по людях у прифронтовому місті. Унаслідок атаки загинули двоє чоловіків.

"Дві людини загинули: росіяни продовжують полювання на цивільних у прифронтових населених пунктах", — зазначив він.

Атаки на прифронтові міста тривають

Іван Федоров наголосив, що російські війська продовжують атакувати цивільне населення у прифронтових населених пунктах. Удар було завдано безпосередньо по людях.

Раніше повідомлялося, що російські війська відновили активність на Оріхівському напрямку та можуть використати погіршення погоди для перекидання диверсійних груп ближче до Оріхова.

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