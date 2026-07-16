Сырский поблагодарил Федорова за работу на посту министра обороны и призвал сосредоточиться на стратегии победы
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что нынешние решения и стратегические обсуждения в Киеве стали возможными благодаря успешной обороне города, а также поблагодарил Михаила Федорова за работу в команде Украины.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Я горжусь тем, что благодаря Киевской оборонительной операции в 2022 году нам удалось отстоять нашу столицу. И теперь в этом городе могут проходить брифинги, формироваться видение, приниматься решения", — написал он.
Сырский пообещал приложить все усилия, чтобы такие же мероприятия могли проходить в свободной и независимой Украине.
"Для этого нам нужно сосредоточиться на войне и на эффективной стратегии, которая сейчас демонстрирует конкретные результаты", — подчеркнул Главком.
Также Сырский поблагодарил Михаила Федорова.
"Спасибо Михаилу Федорову за работу на посту министра обороны Украины. Желаю ему и в дальнейшем оставаться в команде Украины. Вместе к Победе!", — подытожил он.
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