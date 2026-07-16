Сирський подякував Федорову за роботу на посаді міністра оборони та закликав зосередитися на стратегії перемоги

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що нинішні рішення та стратегічні обговорення в Києві стали можливими завдяки успішній обороні міста, а також подякував Михайлу Федорову за роботу в команді України.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення", - написав він.

Сирський пообіцяв докласти усіх зусиль, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні.

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"Для цього нам потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати", - наголосив Головком.

Також Сирський подякував Михайлу Федорову.

"Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України. Разом до Перемоги!" - резюмував він.

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