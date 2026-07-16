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Новини Відставка Федорова
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Сирський подякував Федорову за роботу на посаді міністра оборони та закликав зосередитися на стратегії перемоги

Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що нинішні рішення та стратегічні обговорення в Києві стали можливими завдяки успішній обороні міста, а також подякував Михайлу Федорову за роботу в команді України.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення", - написав він.

Сирський пообіцяв докласти  усіх зусиль, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні.

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"Для цього нам потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати", - наголосив Головком.

Також Сирський подякував Михайлу Федорову.

"Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України. Разом до Перемоги!" - резюмував він.

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Автор: 

Сирський Олександр (982) Федоров Михайло (1241)
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Топ коментарі
+21
А як так зробити щоб подякувати Сирському і зняти його з посади?
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16.07.2026 15:38 Відповісти
+18
А тут можно матюкаться?
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16.07.2026 15:35 Відповісти
+8
М'ясник сирок-йди на Х УЙ
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16.07.2026 15:36 Відповісти

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