Сирський подякував Федорову за роботу на посаді міністра оборони та закликав зосередитися на стратегії перемоги
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наголосив, що нинішні рішення та стратегічні обговорення в Києві стали можливими завдяки успішній обороні міста, а також подякував Михайлу Федорову за роботу в команді України.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення", - написав він.
Сирський пообіцяв докласти усіх зусиль, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні.
"Для цього нам потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати", - наголосив Головком.
Також Сирський подякував Михайлу Федорову.
"Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України. Разом до Перемоги!" - резюмував він.
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