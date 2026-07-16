Кабмин упростил переоформление отсрочки: что изменилось для военнообязанных

Военнообязанные украинцы, имеющие отсрочку от призыва, смогут переоформить её, если возникло другое законное основание. Подача заявления не приостановит действие действующей отсрочки, поэтому человека гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов.

Соответствующие изменения утвердил Кабинет Министров Украины.

Порядок переоформления отсрочки по другому основанию

Подать заявление на переоформление отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня, определенного статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Это касается случаев, когда у военнообязанного есть, например, отсрочка в связи с обучением, но появилось другое законное основание: рождение третьего ребенка, уход за родственником и т. п.

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При этом будут действовать следующие правила:

пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остается в силе, за исключением случаев, когда она подлежит отмене;

решение комиссии положительное — предыдущая отсрочка аннулируется только тогда, когда новые данные будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберег");

решение комиссии отрицательное — действующая отсрочка будет сохраняться до истечения установленного срока.

Удобное переоформление отсрочки в четкие сроки

Принятые изменения также предусматривают:

возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через ЦНАП с использованием средств портала "Дия";

автоматическую проверку факта стояния лица на воинском учете, наличия или отсутствия отсрочки;

прекращение формирования заявления, если лицо не состоит на воинском учете или уже имеет действующую отсрочку, за исключением случаев переоформления или когда до окончания срока действия отсрочки осталось менее 30 дней;

рассмотрение заявления комиссией в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости направления запросов в государственные органы — не более 15 рабочих дней;

отказ от направления заявителей на медицинское освидетельствование ВВК до тех пор, пока комиссия не примет решение;

оперативное внесение данных в реестр "Оберег" в течение 1 календарного дня в случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки.

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Благодаря изменениям процедура предоставления и переоформления отсрочки становится более цифровой, прозрачной и предсказуемой для военнообязанных.

Отсрочки для забронированных работников и госслужащих

Отдельно уточняется порядок оформления отсрочек для забронированных работников, государственных служащих и отдельных должностных лиц, а также порядок внесения соответствующих сведений в реестр "Оберег".

Изменения будут способствовать более четкому, прозрачному и унифицированному применению процедуры предоставления и переоформления отсрочек, а также обеспечат сохранение прав военнообязанных в период рассмотрения их заявлений.

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