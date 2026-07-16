Кабмін спростив переоформлення відстрочки: що змінилося для військовозобов’язаних
Військовозобов’язані українці з відстрочкою від призову зможуть переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не припинятиме дію чинної відстрочки, тому людину гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів.
Відповідні зміни ухвалив Кабінет Міністрів України.
Порядок переоформлення відстрочки за іншою підставою
Подати заяву на переоформлення відстрочки можна, якщо виникла інша підстава з переліку, визначеного статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Це стосується випадків, коли у військовозобов’язаного є, наприклад, відстрочка через навчання, але з'явилася інша законна підстава: народження третьої дитини, догляд за родичем тощо.
При цьому діятимуть такі правила:
- доки комісія приймає рішення, чинна відстрочка залишається чинною, за винятком випадків, коли вона підлягає скасуванню;
- рішення комісії позитивне – попередня відстрочка анулюється лише тоді, коли нові дані будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (Оберіг);
- рішення комісії негативне – чинна відстрочка зберігатиме дію до завершення визначеного строку.
Зручне переоформлення відстрочки у чіткі терміни
Ухвалені зміни також передбачають:
- можливість подання заяви про надання або переоформлення відстрочки через ЦНАП із використанням засобів Порталу Дія;
- автоматичну перевірку факту перебування людини на військовому обліку, наявності або відсутності відстрочки;
- припинення формування заяви, якщо людина не перебуває на військовому обліку або вже має чинну відстрочку, за винятком випадків переоформлення або коли до завершення строку дії відстрочки залишилося менше 30 днів;
- розгляд заяви комісією протягом 7 робочих днів з дати реєстрації, а у разі необхідності надсилання запитів до державних органів – не більше 15 робочих днів;
- ненаправлення заявників на медичний огляд ВЛК, доки комісія не ухвалить рішення;
- швидке внесення даних до реєстру Оберіг протягом 1 календарного дня у разі позитивного рішення про надання або переоформлення відстрочки.
Завдяки змінам процедура надання та переоформлення відстрочки стає більш цифровою, прозорою і передбачуваною для військовозобов'язаних.
Відстрочки для заброньованих працівників та держслужбовців
Окремо уточнюється порядок оформлення відстрочок для заброньованих працівників, державних службовців та окремих посадових осіб, а також порядок внесення відповідних відомостей до реєстру Оберіг.
Зміни сприятимуть більш чіткому, прозорому та уніфікованому застосуванню процедури надання і переоформлення відстрочок, а також забезпечать збереження прав військовозобов'язаних у період розгляду їхніх заяв.
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