МОК отказался пересматривать решение о восстановлении прав Олимпийского комитета России, — Reuters
Международный олимпийский комитет не будет пересматривать решение о временном восстановлении в правах Олимпийского комитета России, несмотря на обращение девяти стран ЕС с требованием лишить МОК европейского финансирования. В комитете подчеркивают, что это решение не означает изменения позиции в отношении России, а санкции, связанные с проведением соревнований и участием российских чиновников, остаются в силе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель МОК заявил в комментарии Reuters.
По словам представителя МОК, дисквалификация Российского олимпийского комитета, действовавшая с октября 2023 года, отменена после того, как российская организация исключила из своего состава региональные спортивные организации с оккупированных территорий Украины, которые и были причиной введения санкций.
В МОК заявили, что это решение является временным и не свидетельствует об изменении позиции комитета в отношении России.
"МОК должен ориентироваться в сложных реалиях и последствиях нынешнего геополитического контекста", — заявил пресс-секретарь.
Он добавил, что МОК и в дальнейшем не будет проводить соревнования в России и не будет приглашать российских чиновников на свои мероприятия. Что касается использования российских флагов, цветов или гимна на предстоящих Олимпийских играх, решение еще не принято. В то же время соревнования за пределами Олимпийских игр подпадают под юрисдикцию соответствующих международных федераций.
В то же время пресс-секретарь подчеркнул ужесточение требований Олимпийской хартии, обязывающей национальные олимпийские комитеты гарантировать, что спортсмены для участия в Играх отбираются не только по спортивным достижениям, но и по их способности служить примером для подражания.
Что этому предшествовало?
- Накануне Международный олимпийский комитет рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов, действовавшие с 2022 года после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Также МОК временно восстановил Олимпийский комитет РФ.
- 28 марта 2023 года Международный олимпийский комитет разрешил россиянам соревноваться в "нейтральном" статусе — без флага, гимна и национальных символов. Исключением были действующие военнослужащие российской армии и спортсмены, поддерживавшие войну.
- На летних Олимпийских играх 2024 года в Париже россиянам и белорусам разрешили выступать только в индивидуальных видах спорта.
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