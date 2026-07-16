МОК отказался пересматривать решение о восстановлении прав Олимпийского комитета России, — Reuters

Международный олимпийский комитет не будет пересматривать решение о временном восстановлении в правах Олимпийского комитета России, несмотря на обращение девяти стран ЕС с требованием лишить МОК европейского финансирования. В комитете подчеркивают, что это решение не означает изменения позиции в отношении России, а санкции, связанные с проведением соревнований и участием российских чиновников, остаются в силе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом представитель МОК заявил в комментарии Reuters.

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По словам представителя МОК, дисквалификация Российского олимпийского комитета, действовавшая с октября 2023 года, отменена после того, как российская организация исключила из своего состава региональные спортивные организации с оккупированных территорий Украины, которые и были причиной введения санкций.

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В МОК заявили, что это решение является временным и не свидетельствует об изменении позиции комитета в отношении России.

"МОК должен ориентироваться в сложных реалиях и последствиях нынешнего геополитического контекста", — заявил пресс-секретарь.

Он добавил, что МОК и в дальнейшем не будет проводить соревнования в России и не будет приглашать российских чиновников на свои мероприятия. Что касается использования российских флагов, цветов или гимна на предстоящих Олимпийских играх, решение еще не принято. В то же время соревнования за пределами Олимпийских игр подпадают под юрисдикцию соответствующих международных федераций.

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В то же время пресс-секретарь подчеркнул ужесточение требований Олимпийской хартии, обязывающей национальные олимпийские комитеты гарантировать, что спортсмены для участия в Играх отбираются не только по спортивным достижениям, но и по их способности служить примером для подражания.

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