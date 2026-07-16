МОК відмовився переглядати рішення про відновлення прав Олімпійського комітету Росії, - Reuters
Міжнародний олімпійський комітет не переглядатиме рішення про тимчасове відновлення в правах Олімпійського комітету Росії, незважаючи на звернення дев'яти країн ЄС із вимогою позбавити МОК європейського фінансування. У комітеті наголошують, що рішення не означає зміни позиції щодо Росії, а санкції, пов'язані з проведенням змагань та участю російських посадовців, залишаються чинними.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це представник МОК заявив у коментарі Reuters.
За словами представника МОК, дискваліфікація російського Олімпійського комітету, яка діяла з жовтня 2023 року, скасована після того, як російська організація виключила зі свого складу регіональні спортивні організації з окупованих територій України, які й були причиною накладення санкцій.
У МОК заявили, що це рішення є тимчасовим і не свідчить про зміну позиції комітету щодо Росії.
"МОК має орієнтуватися у складних реаліях та наслідках нинішнього геополітичного контексту", - заявив речник.
Він додав, що МОК і надалі не проводитиме змагань у Росії та не запрошуватиме російських урядовців на свої заходи. Щодо використання російських прапорів, кольорів чи гімну на майбутніх Олімпійських іграх рішення ще не ухвалено. Водночас змагання за межами Олімпійських ігор підпадають під юрисдикцію відповідних міжнародних федерацій.
Водночас речник наголосив на посиленні вимог Олімпійської хартії, що зобов’язує національні олімпійські комітети гарантувати, що спортсмени для участі в Іграх обираються не лише за спортивними досягненнями, а й за їхньою здатністю бути прикладом для наслідування.
Що передувало?
- Напередодні Міжнародний олімпійський комітет рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів, які діяли з 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також МОК тимчасово відновив Олімпійський комітет РФ.
- 28 березня 2023 року Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам змагатися в "нейтральному" статусі — без прапора, гімну і національних символів. Винятком були чинні військовослужбовці російської армії та спортсмени, які підтримували війну.
- На літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі росіянам і білорусам дозволили виступати лише в індивідуальних видах спорту.
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