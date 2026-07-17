США нанесли новые удары по Ирану, - CENTCOM

США возобновили удары по Ирану после обострения ситуации вокруг Ормузского пролива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центрального командования США и сообщениях международных агентств.

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Удары США и сокращение судоходства

16 июля американские военные нанесли новые удары по территории Ирана. Это произошло на пятый день после резкого сокращения объемов судоходства в Ормузском проливе.

По данным Центрального командования США, атаки начались в 14:00 по восточному времени. Основной целью операции названо дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана.

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Ответ Ирана и новые угрозы

Иран ответил на предыдущие действия США ударами по американским базам в Кувейте и Иордании. В Кувейте сообщили о взрывах, произошедших во время перехвата воздушных целей системами противовоздушной обороны.

Тегеран не демонстрирует намерения отступать, несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа о возможных ударах по энергетической инфраструктуре и мостам, если пролив останется закрытым.

"Пока США не примут иранскую правовую систему, этот пролив будет оставаться закрытым", - заявил представитель иранской армии.

Напомним, Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море.

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