США нанесли новые удары по Ирану, - CENTCOM
США возобновили удары по Ирану после обострения ситуации вокруг Ормузского пролива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Центрального командования США и сообщениях международных агентств.
Удары США и сокращение судоходства
16 июля американские военные нанесли новые удары по территории Ирана. Это произошло на пятый день после резкого сокращения объемов судоходства в Ормузском проливе.
По данным Центрального командования США, атаки начались в 14:00 по восточному времени. Основной целью операции названо дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана.
Ответ Ирана и новые угрозы
Иран ответил на предыдущие действия США ударами по американским базам в Кувейте и Иордании. В Кувейте сообщили о взрывах, произошедших во время перехвата воздушных целей системами противовоздушной обороны.
Тегеран не демонстрирует намерения отступать, несмотря на предупреждение президента США Дональда Трампа о возможных ударах по энергетической инфраструктуре и мостам, если пролив останется закрытым.
"Пока США не примут иранскую правовую систему, этот пролив будет оставаться закрытым", - заявил представитель иранской армии.
Напомним, Иран обратился к йеменским хуситам с просьбой быть готовыми перекрыть нефтяной маршрут через Красное море.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль