На фронте зафиксировано 69 боевых столкновений, наиболее активные бои продолжаются на Славянском направлении, - Генштаб

С начала суток агрессор 69 раз атаковал позиции Сил обороны.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 18 июля, передает Цензор.НЕТ.

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Удары РФ по Украине

Продолжаются артиллерийские обстрелы приграничных районов. Сегодня в Сумской области пострадали населенные пункты Товстодубово, Сопич, Нововасильевка, Нескучное, Хлебороб, Бачевск, Искрисковщина, Коренок, Безсаловка, Лужки, Яструбщина, Малушино; в Черниговской области – Хриновка.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений с противником, пять из которых продолжаются. Оккупанты совершили 17 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

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Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении захватчики семь раз пытались прорвать оборону в сторону Избицкого, Хатного и в районе Старицы и Прилепки. Два боевые столкновения продолжаются до сих пор.

По данным Генштаба, на Купянском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в районе Новоселовки и в сторону Лимана и Озерного. Три атаки продолжаются до сих пор.

На Славянском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских атак в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Миньковка, Резниковка и в сторону Рай-Александровки. Четыре боевых столкновения продолжаются до сих пор.

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На Краматорском направлении российские захватчики совершили шесть атак в районе Новомарково, две из которых продолжаются до сих пор.

На Константиновском направлении наши защитники отразили 10 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Ильиновка и в направлении населенного пункта Кучеров Яр. Два боевых столкновения продолжаются.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты девять раз пытались вытеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Дорожное, Гришино, Удачное, Молодецкое и в сторону Кучерова Яра.

На Александровском направлении враг один раз пытался продвинуться в сторону Вороного.

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Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку в сторону Гиркого.

На Ореховском направлении враг дважды штурмовал позиции наших защитников в районе Щербаков и Плавней.

На Приднепровском направлении наступательных действий противника не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не наблюдается. Попыток врага продвигаться не зафиксировано.