На фронті зафіксовано 69 боєзіткнень, найактивніші бої тривають на Слов’янському напрямку, - Генштаб

Від початку доби агресор 69 разів атакував позиції Сил оборони.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 18 липня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Товстодубове, Сопич, Нововасилівка, Нескучне, Хлібороб, Бачівськ, Іскрисківщина, Кореньок, Безсалівка, Лужки, Яструбщина, Малушине; на Чернігівщині – Хрінівка.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень з ворогом, п’ять з яких тривають. Окупанти здійснили 17 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону у бік Ізбицького, Хатнього та в районі Стариці й Приліпки. Два боєзіткнення досі тривають.

За даними Генштабу, на Куп’янському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали шість спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Лиману й Озерного. Три атаки досі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбивали 20 ворожих атак у районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Міньківка, Різниківка та у бік Рай-Олександрівки. Чотири боєзіткнення досі тривають.

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На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили шість атак у районі Новомаркового, дві з яких досі тривають.

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали 10 атак у районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік населеного пункту Кучерів Яр. Два боєзіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти дев’ять разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Дорожнє, Гришине, Удачне, Молодецьке та у бік Кучерів Яру.

На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися у бік Вороного.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку у бік Гіркого.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районі Щербаків та Плавнів.

На Придніпровському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.