Визит Си Цзиньпина в США готовят по графику, несмотря на поводы для раздражения, — Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что готовящийся визит председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты должен состояться в соответствии с запланированным графиком.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, цитирует Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду".
Подготовка идет по плану
Рубио заявил, что США ожидают, что визит состоится в сентябре.
"Они продолжают направлять свои группы для подготовки к визиту. Я не слышал ничего противоположного", — заверил он.
Поводы для раздражения
Также госсекретарь США признал, что когда есть "две большие, мощные страны, такие как США и Китай, всегда будут поводы для раздражения".
"Но я считаю, что на сильных, важных странах, таких как наша, лежит обязанность продолжать диалог и поддерживать отношения", — добавил Рубио.
Что этому предшествовало?
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает визита лидера Китая Си Цзиньпина в конце сентября.
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