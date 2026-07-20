Візит Сі Цзіньпіна до США готують за графіком попри приводи для роздратування, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що візит голови КНР Сі Цзіньпіна до Сполучених Штатів, який готується, має відбутися відповідно до запланованого графіка.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, цитує Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Підготовка йде за планом

Рубіо заявив, що США очікують на те, що візит відбудеться у вересні.

"Вони продовжують надсилати свої групи для підготовки до візиту. Я не чув нічого протилежного", - запевнив він.

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Приводи для роздратування

Також держсекретар США визнав, що коли є "дві великі, потужні країни, такі як США та Китай, завжди будуть приводи для роздратування".

"Але я вважаю, що на потужних, важливих країнах, таких як наша, лежить обов’язок продовжувати діалог і підтримувати відносини", - додав Рубіо.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що очікує на візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна наприкінці вересня.

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