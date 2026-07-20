В Великобритании за время полномасштабной войны обучение прошли более 68 тысяч бойцов ВСУ, - СМИ

За время полномасштабной войны Великобритания подготовила уже более 68 тысяч украинских военнослужащих. Обучение включало базовую военную подготовку, тактику ведения боя, оказание первой медицинской помощи и работу с оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет UK Defence Journal со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

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Информацию о количестве подготовленных украинских военных британское оборонное ведомство предоставило в ответе на запрос депутата Палаты общин от Лейбористской партии. Министр по делам Вооруженных сил Луиз Сандхер-Джонс сообщила, что обучение уже завершили более 68 тысяч украинцев.

Основная часть военных прошла подготовку в рамках операции Interflex, которую Великобритания начала летом 2022 года. Программа рассчитана прежде всего на новобранцев, не имеющих предыдущего боевого опыта.

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В ходе учений украинских военных готовят к обращению со стрелковым оружием, оказанию первой домедицинской помощи, а также ведению боев в городской застройке и окопах. К подготовке, помимо британских инструкторов, привлечены военные из Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов, Литвы, Румынии и Косово. Это делает программу одной из самых многонациональных на территории Великобритании.

Interflex стала продолжением британской учебной миссии Operation Orbital, начатой после оккупации Крыма в 2015 году. В ее рамках до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины прошли подготовку более 22 тысяч украинских военных.

Помимо базового курса, Великобритания также проводит специализированные учения для боевых медиков, морских пехотинцев и пилотов.

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