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Новости Обучение ВСУ иностранными инструкторами Учения украинских военных в Великобритании
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В Великобритании за время полномасштабной войны обучение прошли более 68 тысяч бойцов ВСУ, - СМИ

Великобритания уже подготовила более 68 тысяч украинских военных

За время полномасштабной войны Великобритания подготовила уже более 68 тысяч украинских военнослужащих. Обучение включало базовую военную подготовку, тактику ведения боя, оказание первой медицинской помощи и работу с оружием.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет UK Defence Journal со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

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Информацию о количестве подготовленных украинских военных британское оборонное ведомство предоставило в ответе на запрос депутата Палаты общин от Лейбористской партии. Министр по делам Вооруженных сил Луиз Сандхер-Джонс сообщила, что обучение уже завершили более 68 тысяч украинцев.

Основная часть военных прошла подготовку в рамках операции Interflex, которую Великобритания начала летом 2022 года. Программа рассчитана прежде всего на новобранцев, не имеющих предыдущего боевого опыта.

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В ходе учений украинских военных готовят к обращению со стрелковым оружием, оказанию первой домедицинской помощи, а также ведению боев в городской застройке и окопах. К подготовке, помимо британских инструкторов, привлечены военные из Канады, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Нидерландов, Литвы, Румынии и Косово. Это делает программу одной из самых многонациональных на территории Великобритании.

Interflex стала продолжением британской учебной миссии Operation Orbital, начатой после оккупации Крыма в 2015 году. В ее рамках до начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины прошли подготовку более 22 тысяч украинских военных.

Помимо базового курса, Великобритания также проводит специализированные учения для боевых медиков, морских пехотинцев и пилотов.

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