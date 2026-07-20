У Британії за час повномасштабної війни навчання пройшли понад 68 тисяч бійців ЗСУ, - ЗМІ

За час повномасштабної війни Велика Британія підготувала вже понад 68 тисяч українських військовослужбовців. Навчання охоплювали базову військову підготовку, тактику ведення бою, домедичну допомогу та роботу зі зброєю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише UK Defence Journal із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії.

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Інформацію про кількість підготовлених українських військових британське оборонне відомство надало у відповіді на запит депутата Палати громад від Лейбористської партії. Міністерка у справах Збройних сил Луїз Сандхер-Джонс повідомила, що навчання вже завершили понад 68 тисяч українців.

Основна частина військових пройшла підготовку в межах операції Interflex, яку Велика Британія започаткувала влітку 2022 року. Програма розрахована насамперед на новобранців, які не мали попереднього бойового досвіду.

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Під час навчань українських військових готують до поводження зі стрілецькою зброєю, надання першої домедичної допомоги, а також ведення боїв у міській забудові та окопах. До підготовки, окрім британських інструкторів, залучені військові з Канади, Нової Зеландії, Норвегії, Швеції, Данії, Фінляндії, Нідерландів, Литви, Румунії та Косова. Це робить програму однією з найбільш багатонаціональних на території Великої Британії.

Interflex стала продовженням британської навчальної місії Operation Orbital, започаткованої після окупації Криму у 2015 році. У її межах до початку повномасштабного вторгнення РФ на території України пройшли підготовку понад 22 тисячі українських військових.

Окрім базового курсу, Велика Британія також проводить спеціалізовані навчання для бойових медиків, морських піхотинців та пілотів.

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