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Новости Индустрия дронов
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Украина запускает в серийное производство высокоточный боеприпас Firefly, устойчивый к российской РЭБ, - Минобороны

Индустрия дронов

Новый украинский боеприпас Firefly готов к серийному производству

Министерство обороны Украины завершило разработку нового высокоточного управляемого боеприпаса Firefly. Новинка успешно прошла испытания и готова к серийному производству.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

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Firefly способен эффективно работать на высоте до 800 метров. После сброса боеприпас самостоятельно рассчитывает маршрут полета и корректирует его до цели, сохраняя высокую точность даже в условиях воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны отмечают, что это позволяет с безопасного для носителя расстояния поражать блиндажи, укрепления и другие защищенные позиции противника.

Разработку уже протестировали на основных украинских дронах-бомбардировщиках. По результатам испытаний система подтвердила свою эффективность и готовность к масштабному производству.

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Запуск серийного производства стал возможен благодаря постановлению Кабинета Министров № 1310 от 13 октября 2025 года, которое позволяет Министерству обороны передавать права на использование этой технологии частным предприятиям оборонно-промышленного комплекса. К расширению производства также могут присоединиться производители и участники кластера оборонных инноваций Brave1.

В Минобороны подчеркнули, что технологическое превосходство остается одним из ключевых направлений развития украинских вооруженных сил. Только за первое полугодие 2026 года ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны 1 184 новых образца вооружения и военной техники, более 90% из которых произведены в Украине. Среди них — более 200 новых образцов боеприпасов.

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боеприпасы (2481) Минобороны (9769) производство (634) BRAVE1 (38)
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Топ комментарии
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буде як з 100500 штук флагминго ...гроші вкрадуть та улетять в ізраель
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20.07.2026 16:32 Ответить
+3
давно пора и мочите москву. Сколько можно трусить яйцами? Пора действовать - полевать этих п.дорасов и смешивать их с землёй и бетоном
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20.07.2026 16:29 Ответить
+3
Ось вона. Які ще питання?
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20.07.2026 16:33 Ответить

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