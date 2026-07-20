УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12047 відвідувачів онлайн
Новини Індустрія дронів
1 663 12

Україна запускає у серію високоточний боєприпас Firefly, стійкий до російського РЕБ, - Міноборони

Індустрія дронів

Новий український боєприпас Firefly готовий до серійного виробництва

Міністерство оборони України завершило розробку нового високоточного керованого боєприпаса Firefly. Новинка успішно пройшла випробування та готова до серійного виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Firefly здатний ефективно працювати на висоті до 800 метрів. Після скидання боєприпас самостійно розраховує маршрут польоту та коригує його до цілі, зберігаючи високу точність навіть в умовах впливу російських засобів радіоелектронної боротьби.

У Міноборони зазначають, що це дозволяє з безпечної для носія відстані уражати бліндажі, укріплення та інші захищені позиції ворога.

Розробку вже протестували на основних українських дронах-бомберах. За результатами випробувань система підтвердила свою ефективність і готовність до масштабного виробництва.

Читайте: Німеччина запускає серійне виробництво наземних дронів Gereon для України

Запуск серійного випуску став можливим завдяки постанові Кабінету Міністрів №1310 від 13 жовтня 2025 року, яка дозволяє Міністерству оборони передавати права на використання цієї технології приватним підприємствам оборонно-промислового комплексу. До масштабування виробництва також можуть долучитися виробники та учасники кластера оборонних інновацій Brave1.

У Міноборони наголосили, що технологічна перевага залишається одним із ключових напрямків розвитку українського війська. Лише за перше півріччя 2026 року відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 1 184 нові зразки озброєння та військової техніки, понад 90% із яких вироблені в Україні. Серед них – понад 200 нових зразків боєприпасів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США купуватимуть в України дрони: Вони виробляють їх у дуже великих кількостях, - Трамп

Автор: 

боєприпаси (2427) Міноборони (7988) виробництво (2060) BRAVE1 (58)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
буде як з 100500 штук флагминго ...гроші вкрадуть та улетять в ізраель
показати весь коментар
20.07.2026 16:32 Відповісти
+3
Ось вона. Які ще питання?
показати весь коментар
20.07.2026 16:33 Відповісти
+2
давно пора и мочите москву. Сколько можно трусить яйцами? Пора действовать - полевать этих п.дорасов и смешивать их с землёй и бетоном
показати весь коментар
20.07.2026 16:29 Відповісти

Завантаження...

 
 