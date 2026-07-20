Україна запускає у серію високоточний боєприпас Firefly, стійкий до російського РЕБ, - Міноборони

Індустрія дронів

Міністерство оборони України завершило розробку нового високоточного керованого боєприпаса Firefly. Новинка успішно пройшла випробування та готова до серійного виробництва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Міністерство оборони України.

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Firefly здатний ефективно працювати на висоті до 800 метрів. Після скидання боєприпас самостійно розраховує маршрут польоту та коригує його до цілі, зберігаючи високу точність навіть в умовах впливу російських засобів радіоелектронної боротьби.

У Міноборони зазначають, що це дозволяє з безпечної для носія відстані уражати бліндажі, укріплення та інші захищені позиції ворога.

Розробку вже протестували на основних українських дронах-бомберах. За результатами випробувань система підтвердила свою ефективність і готовність до масштабного виробництва.

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Запуск серійного випуску став можливим завдяки постанові Кабінету Міністрів №1310 від 13 жовтня 2025 року, яка дозволяє Міністерству оборони передавати права на використання цієї технології приватним підприємствам оборонно-промислового комплексу. До масштабування виробництва також можуть долучитися виробники та учасники кластера оборонних інновацій Brave1.

У Міноборони наголосили, що технологічна перевага залишається одним із ключових напрямків розвитку українського війська. Лише за перше півріччя 2026 року відомство кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони 1 184 нові зразки озброєння та військової техніки, понад 90% із яких вироблені в Україні. Серед них – понад 200 нових зразків боєприпасів.

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