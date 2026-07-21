По всей Польше 21 июля включат сирены воздушной тревоги

21 июля в Польше по всей стране зазвучат сирены воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на wydarzenia.interia.

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Зачем включают сирены

Сирены будут звучать в рамках плановых учений под названием "Тревога-26". Основная цель — проверить, как работает система оповещения населения.

Также службы отрабатывают взаимодействие в случае чрезвычайных ситуаций. Это помогает подготовиться к возможным угрозам и проверить готовность соответствующих структур.

"Это плановые учения, поэтому причин для паники нет", — говорится в сообщении Правительственного центра безопасности Польши (RCB).

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Когда и как это будет происходить

Сигналы сирен могут звучать в течение всего дня. Ориентировочное время — с 07:00 до 19:00.

Оповещения будут включаться в разных регионах страны в несколько этапов. Из-за этого звуки могут повторяться в течение дня.

Граждан просят не паниковать и не обращаться без необходимости в экстренные службы, ведь речь идет лишь об учениях.

Ранее экс-министр национальной обороны Польши Януш Онишкевич предупредил о возможной провокации со стороны РФ.

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