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Новини Безпека Європи
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По всій Польщі 21 липня ввімкнуть сирени повітряної тривоги

У Польщі увімкнуть сирени тривоги

У Польщі 21 липня по всій країні працюватимуть сирени повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на wydarzenia.interia.

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Навіщо вмикають сирени

Сирени лунатимуть у межах планових навчань під назвою "Тривога-26". Основна мета — перевірити, як працює система оповіщення населення.

Також служби відпрацьовують взаємодію у разі надзвичайних ситуацій. Це допомагає підготуватися до можливих загроз і перевірити готовність відповідних структур.

"Це планові навчання, тому причин для паніки немає", - йдеться у повідомленні Урядового центру безпеки Польщі (RCB).

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Коли і як це відбуватиметься

Сигнали сирен можуть звучати протягом усього дня. Орієнтовний час — з 07:00 до 19:00.

Оповіщення вмикатимуть у різних регіонах країни у кілька етапів. Через це звуки можуть повторюватися протягом дня.

Громадян просять не панікувати та не звертатися без потреби до екстрених служб, адже йдеться лише про навчання.

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