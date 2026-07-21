По всій Польщі 21 липня ввімкнуть сирени повітряної тривоги
У Польщі 21 липня по всій країні працюватимуть сирени повітряної тривоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на wydarzenia.interia.
Навіщо вмикають сирени
Сирени лунатимуть у межах планових навчань під назвою "Тривога-26". Основна мета — перевірити, як працює система оповіщення населення.
Також служби відпрацьовують взаємодію у разі надзвичайних ситуацій. Це допомагає підготуватися до можливих загроз і перевірити готовність відповідних структур.
"Це планові навчання, тому причин для паніки немає", - йдеться у повідомленні Урядового центру безпеки Польщі (RCB).
Коли і як це відбуватиметься
Сигнали сирен можуть звучати протягом усього дня. Орієнтовний час — з 07:00 до 19:00.
Оповіщення вмикатимуть у різних регіонах країни у кілька етапів. Через це звуки можуть повторюватися протягом дня.
Громадян просять не панікувати та не звертатися без потреби до екстрених служб, адже йдеться лише про навчання.
- Раніше ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич попередив про можливу провокацію РФ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль