По всій Польщі 21 липня ввімкнуть сирени повітряної тривоги

У Польщі 21 липня по всій країні працюватимуть сирени повітряної тривоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на wydarzenia.interia.

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Навіщо вмикають сирени

Сирени лунатимуть у межах планових навчань під назвою "Тривога-26". Основна мета — перевірити, як працює система оповіщення населення.

Також служби відпрацьовують взаємодію у разі надзвичайних ситуацій. Це допомагає підготуватися до можливих загроз і перевірити готовність відповідних структур.

"Це планові навчання, тому причин для паніки немає", - йдеться у повідомленні Урядового центру безпеки Польщі (RCB).

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Коли і як це відбуватиметься

Сигнали сирен можуть звучати протягом усього дня. Орієнтовний час — з 07:00 до 19:00.

Оповіщення вмикатимуть у різних регіонах країни у кілька етапів. Через це звуки можуть повторюватися протягом дня.

Громадян просять не панікувати та не звертатися без потреби до екстрених служб, адже йдеться лише про навчання.

Раніше ексміністр національної оборони Польщі Януш Онишкевич попередив про можливу провокацію РФ.

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