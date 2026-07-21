Сбиты 46 из 58 вражеских дронов, - Воздушные силы

В ночь на 21 июля 2026 года войска РФ атаковали Украину 58 ударными БПЛА типа Shahed (в том числе реактивными), "Гербер", "Италмас", барражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербер, Италмас, барражирующих боеприпасов "Бандероль" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

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Последствия

Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА в 7 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" — подчеркивают Воздушные силы.

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