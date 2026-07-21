Збито 46 із 58 ворожих дронів, - Повітряні сили
У ніч на 21 липня 2026 року війська РФ атакували Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
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