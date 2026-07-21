Збито 46 із 58 ворожих дронів, - Повітряні сили

У ніч на 21 липня 2026 року війська РФ атакували Україну 58 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, баражуючих боєприпасів "Бандероль" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Наслідки

Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

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