Фрегат РФ открыл артиллерийский учебный огонь у побережья Великобритании: за ним следил флот НАТО

Российский военный корабль "Неустрашимый" провел учебные артиллерийские стрельбы в международных водах Ла-Манша примерно в 40 морских милях от побережья Великобритании.

Об этом сообщает Navy Lookout и пишет BBC, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о ситуации?

Патрульный корабль Балтийского флота РФ "Неустрашимый" открыл учебный огонь в международных водах Ла-Манша, недалеко от британского побережья. За действиями российских моряков непрерывно следили корабли и авиация союзников по НАТО.

Как пишет Navy Lookout, стрельбы состоялись 20 июля примерно в 40 морских милях к югу от Плимута. Перед началом учений экипаж российского корабля предупредил британскую сторону о проведении огневых учений. В ответ патрульный корабль Королевского флота HMS Tyne увеличил дистанцию сопровождения, но не прекращал наблюдение.

За ним также наблюдал французский военный самолет. По данным BBC, экипаж самолета установил радиосвязь с кораблем и попросил российскую сторону уточнить свои намерения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Индия вызвала российского дипломата после гибели четырёх своих моряков во время удара по судну у берегов Украины, - СМИ

Учебные стрельбы длились около получаса. В районе также находились истребители Typhoon, самолет-заправщик Voyager Королевских ВВС Великобритании.

В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что Королевский флот постоянно сопровождал российский корабль и готов реагировать на любые угрозы национальной безопасности.

Другие случаи

В начале июля корабль РФ "Неустрашимый" уже фиксировали во время прохождения Датского пролива после выхода из Балтийского моря. Отмечается, что теперь фрегат выполняет миссию по сопровождению и прикрытию судов российского "теневого флота" после возвращения на базу фрегата "Адмирал Григорович".

По мнению экспертов, Москва таким образом стремится продемонстрировать свое военное присутствие вблизи территории Великобритании и проверить реакцию сил НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шведские истребители обнаружили и сопровождали российскую подводную лодку в проливе Каттегат. ФОТО