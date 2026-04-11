Шведские истребители обнаружили и сопровождали российскую подводную лодку в проливе Каттегат. ФОТО
Шведские истребители JAS 39 Gripen обнаружили и сопровождали российскую подводную лодку класса "Кило" в водах пролива Каттегат, соединяющего Северное и Балтийское моря.
Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Инцидент произошел в пятницу, 10 апреля.
"Совместно с союзниками мы отслеживаем дальнейший маршрут подводной лодки к Балтийскому морю", — говорится в сообщении Вооруженных сил Швеции.
В ведомстве добавили, что эта операция является частью плановых мероприятий, которые "поддерживают высокий уровень ситуационной осведомленности Вооруженных сил в нашем районе и обеспечивают территориальную целостность Швеции и союзников".
Нарушение РФ
- Напомним, что 8 апреля польские истребители перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 над Балтийским морем.
- 9 апреля Польша во второй раз за неделю подняла в воздух истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.
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Йемен с 23-го года перекрывал Баб-эль-Мандебский пролив топил суда. И шо? Какая мировая реакция? "А шо мы можем сделать? Пи....дуем вокруг Африки"
Если бы так называемое мировое сообщество прекратило эту порочную деятельность - перекрытие природных географических путей, то возможно Ирану бы и в голову не пришли его сегодняшние действия.