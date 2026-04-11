Шведские истребители обнаружили и сопровождали российскую подводную лодку в проливе Каттегат. ФОТО

Шведские истребители JAS 39 Gripen обнаружили и сопровождали российскую подводную лодку класса "Кило" в водах пролива Каттегат, соединяющего Северное и Балтийское моря.

Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Инцидент произошел в пятницу, 10 апреля.

"Совместно с союзниками мы отслеживаем дальнейший маршрут подводной лодки к Балтийскому морю", — говорится в сообщении Вооруженных сил Швеции.

Фото: Х / Försvarsmakten

В ведомстве добавили, что эта операция является частью плановых мероприятий, которые "поддерживают высокий уровень ситуационной осведомленности Вооруженных сил в нашем районе и обеспечивают территориальную целостность Швеции и союзников".

Фото: Х / Försvarsmakten

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Нарушение РФ

Напомним, что 8 апреля польские истребители перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 над Балтийским морем.

9 апреля Польша во второй раз за неделю подняла в воздух истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

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