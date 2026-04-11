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Шведские истребители обнаружили и сопровождали российскую подводную лодку в проливе Каттегат. ФОТО

Шведские истребители JAS 39 Gripen обнаружили и сопровождали российскую подводную лодку класса "Кило" в водах пролива Каттегат, соединяющего Северное и Балтийское моря.

Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Швеции, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Инцидент произошел в пятницу, 10 апреля.

"Совместно с союзниками мы отслеживаем дальнейший маршрут подводной лодки к Балтийскому морю", — говорится в сообщении Вооруженных сил Швеции.

Шведские истребители перехватили российскую подводную лодку
Фото: Х / Försvarsmakten

В ведомстве добавили, что эта операция является частью плановых мероприятий, которые "поддерживают высокий уровень ситуационной осведомленности Вооруженных сил в нашем районе и обеспечивают территориальную целостность Швеции и союзников".

Шведские истребители перехватили российскую подводную лодку
Фото: Х / Försvarsmakten

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Нарушение РФ

  • Напомним, что 8 апреля польские истребители перехватили российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 над Балтийским морем.
  • 9 апреля Польша во второй раз за неделю подняла в воздух истребители для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем.

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Автор: 

подводная лодка (221) россия (98303) Швеция (1155) Балтийское море (49)
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Топ комментарии
+6
користь від цього заняття приблизно як від спостереження за рибками у акваріумі.
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11.04.2026 22:04 Ответить
+4
Всё что мы не сделали сегодня мы будем делать завтра, но дороже и тяжелее и труднее, а ещё может х.р получится.
Йемен с 23-го года перекрывал Баб-эль-Мандебский пролив топил суда. И шо? Какая мировая реакция? "А шо мы можем сделать? Пи....дуем вокруг Африки"
Если бы так называемое мировое сообщество прекратило эту порочную деятельность - перекрытие природных географических путей, то возможно Ирану бы и в голову не пришли его сегодняшние действия.
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11.04.2026 22:31 Ответить
+3
Знову на підводному човні масляний фільтр забився і димить - йдуть по верху...
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11.04.2026 21:47 Ответить

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