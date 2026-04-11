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Шведські винищувачі виявили та супроводжували російський підводний човен у протоці Каттегат. ФОТО

Шведські винищувачі JAS 39 Gripen ідентифікували та супроводжували російський підводний човен класу Kilo у водах протоки Каттегат, що з’єднує Північне і Балтійське моря.

Про це йдеться у повідомленні  Збройних сил Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Інцидент стався у п’ятницю, 10 квітня.

"Спільно із союзниками ми відстежуємо подальший маршрут підводного човна до Балтійського моря",- сказано в повідомленні Збройних сил Швеції.

Шведські винищувачі перехопили російський підводний човен
Фото: Х / Försvarsmakten

У відомстві додали, що ця операція є частиною планових заходів, які "підтримують високий рівень ситуаційної обізнаності Збройних Сил у нашому районі та забезпечують територіальну цілісність Швеції та союзників".

Шведські винищувачі перехопили російський підводний човен
Фото: Х / Försvarsmakten

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Порушення РФ

  • Нагадаємо, що польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 над Балтійським морем.
  • 9 квітня Польща вдруге за тиждень піднімала в повітря винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.

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Автор: 

підводний човен (113) росія (70877) Швеція (1139) Балтійське море (56)
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Топ коментарі
+6
користь від цього заняття приблизно як від спостереження за рибками у акваріумі.
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11.04.2026 22:04 Відповісти
+4
Всё что мы не сделали сегодня мы будем делать завтра, но дороже и тяжелее и труднее, а ещё может х.р получится.
Йемен с 23-го года перекрывал Баб-эль-Мандебский пролив топил суда. И шо? Какая мировая реакция? "А шо мы можем сделать? Пи....дуем вокруг Африки"
Если бы так называемое мировое сообщество прекратило эту порочную деятельность - перекрытие природных географических путей, то возможно Ирану бы и в голову не пришли его сегодняшние действия.
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11.04.2026 22:31 Відповісти
+3
Знову на підводному човні масляний фільтр забився і димить - йдуть по верху...
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11.04.2026 21:47 Відповісти

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