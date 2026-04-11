Шведські винищувачі виявили та супроводжували російський підводний човен у протоці Каттегат. ФОТО

Шведські винищувачі JAS 39 Gripen ідентифікували та супроводжували російський підводний човен класу Kilo у водах протоки Каттегат, що з’єднує Північне і Балтійське моря.

Про це йдеться у повідомленні Збройних сил Швеції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Інцидент стався у п’ятницю, 10 квітня.

"Спільно із союзниками ми відстежуємо подальший маршрут підводного човна до Балтійського моря",- сказано в повідомленні Збройних сил Швеції.

Фото: Х / Försvarsmakten

У відомстві додали, що ця операція є частиною планових заходів, які "підтримують високий рівень ситуаційної обізнаності Збройних Сил у нашому районі та забезпечують територіальну цілісність Швеції та союзників".

Фото: Х / Försvarsmakten

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Порушення РФ

Нагадаємо, що польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 над Балтійським морем.

9 квітня Польща вдруге за тиждень піднімала в повітря винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.

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