Шведські винищувачі виявили та супроводжували російський підводний човен у протоці Каттегат. ФОТО
Шведські винищувачі JAS 39 Gripen ідентифікували та супроводжували російський підводний човен класу Kilo у водах протоки Каттегат, що з’єднує Північне і Балтійське моря.
Про це йдеться у повідомленні Збройних сил Швеції, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Інцидент стався у п’ятницю, 10 квітня.
"Спільно із союзниками ми відстежуємо подальший маршрут підводного човна до Балтійського моря",- сказано в повідомленні Збройних сил Швеції.
У відомстві додали, що ця операція є частиною планових заходів, які "підтримують високий рівень ситуаційної обізнаності Збройних Сил у нашому районі та забезпечують територіальну цілісність Швеції та союзників".
Порушення РФ
- Нагадаємо, що польські винищувачі 8 квітня перехопили російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20 над Балтійським морем.
- 9 квітня Польща вдруге за тиждень піднімала в повітря винищувачі для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20 над Балтійським морем.
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Йемен с 23-го года перекрывал Баб-эль-Мандебский пролив топил суда. И шо? Какая мировая реакция? "А шо мы можем сделать? Пи....дуем вокруг Африки"
Если бы так называемое мировое сообщество прекратило эту порочную деятельность - перекрытие природных географических путей, то возможно Ирану бы и в голову не пришли его сегодняшние действия.