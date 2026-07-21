Фрегат РФ відкрив артилерійський навчальний вогонь біля узбережжя Британії: за ним стежив флот НАТО

Російський військовий корабель "Неустрашимый" провів навчальні артилерійські стрільби в міжнародних водах Ла-Маншу приблизно за 40 морських миль від узбережжя Великої Британії.

Про це повідомляє Navy Lookout та пише BBC, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо про ситуацію?

Сторожовий корабель Балтійського флоту РФ "Неустрашимый" відкрив навчальний вогонь у міжнародних водах Ла-Маншу, неподалік британського узбережжя. За діями російських моряків безперервно стежили кораблі та авіація союзників НАТО.

Як пише Navy Lookout, стрільби відбулися 20 липня приблизно за 40 морських миль на південь від Плімута. Перед початком навчань екіпаж російського корабля попередив британську сторону про проведення вогневих вправ. У відповідь патрульний корабель Королівського флоту HMS Tyne збільшив дистанцію супроводу, але не припиняв спостереження.

За ним також спостерігав французький військовий літак. За даними BBC, екіпаж літака встановив радіозв’язок із кораблем і попросив російську сторону уточнити її наміри.

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Навчальні стрільби тривали близько пів години. У районі також перебували винищувачі Typhoon, літак-заправник Voyager Королівських повітряних сил Великої Британії.

У Міністерстві оборони Великої Британії наголосили, що Королівський флот постійно супроводжував російський корабель і готовий реагувати на будь-які загрози національній безпеці.

Інші випадки

На початку липня корабель РФ "Неустрашимый" уже фіксували під час проходження Данської протоки після виходу з Балтійського моря. Зазначається, що тепер фрегат виконує місію із супроводу та прикриття суден російського "тіньового флоту" після повернення до бази фрегата "Адмірал Григорович".

На думку експертів, Москва таким чином прагне продемонструвати свою військову присутність поблизу території Великої Британії та перевірити реакцію сил НАТО.

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