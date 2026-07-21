На фронте погиб военнослужащий добровольческого подразделения "Санта" Валерий Щегольский (Щегол)
На фронте погиб защитник Украины из Конотопа Валерий Щегольский, который воевал под позывным "Щегол" в составе Отдельного специально-добровольческого подразделения "Санта".
Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир добровольческого подразделения "Санта" Владимир Регеша, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Владимир Регеша вспомнил, как в первые месяцы полномасштабной агрессии РФ житель Конотопа Валерий Щегольский искал возможность попасть на передовую.
За годы ожесточённых боёв Валерий проявил исключительное мужество, заслужив уважение среди побратимов. На его счету — несколько государственных и военных наград, тяжёлое ранение и непременное возвращение на фронт к побратимам. Прощание с защитником состоится в четверг, 23 июля, в городе Конотоп Сумской области. У него остались 4 дочери.
Реквизиты для поддержки семьи Героя
Всех неравнодушных призывают почтить память павшего воина и поддержать его семью, которая осталась без отца и защитника:
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Посмотреть интервью погибшего Героя с Юрием Бутусовым в начале войны можно по ссылке.
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