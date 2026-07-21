На фронті загинув військовий добровольчого підрозділу "Санта" Валерій Щегольський (Щегол)

На фронті загинув захисник України з Конотопа Валерій Щегольський, який воював під позивним "Щегол" у складі Окремого спеціально-добровольчого підрозділу "Санта".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив командир добровольчого підрозділу "Санта" Володимир Регеша, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Володимир Регеша пригадав, як у перші місяці повномасштабної агресії РФ конотопчанин Валерій Щегольський шукав можливість потрапити на передову.

За роки запеклих боїв Валерій проявив виняткову мужність, здобувши повагу серед побратимів. На його рахунку — кілька державних та військових нагород, важке поранення та неодмінне повернення на фронт до побратимів. Прощання із захисником відбудеться у четвер, 23 липня, у місті Конотоп Сумської області. У нього залишилися 4 доньки.

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Реквізити для підтримки родини Героя

Усіх небайдужих закликають вшанувати пам'ять полеглого воїна та підтримати його родину, яка залишилася без батька та захисника:

Картка ПриватБанку: 5523 2458 0130 5986

Картка Monobank: 4441 1114 4601 6044.

Подивитися інтерв'ю полеглого Героя із Юрієм Бутусовим на початку війни можна за посиланням.

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