На фронті загинув військовий добровольчого підрозділу "Санта" Валерій Щегольський (Щегол)
На фронті загинув захисник України з Конотопа Валерій Щегольський, який воював під позивним "Щегол" у складі Окремого спеціально-добровольчого підрозділу "Санта".
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив командир добровольчого підрозділу "Санта" Володимир Регеша, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Володимир Регеша пригадав, як у перші місяці повномасштабної агресії РФ конотопчанин Валерій Щегольський шукав можливість потрапити на передову.
За роки запеклих боїв Валерій проявив виняткову мужність, здобувши повагу серед побратимів. На його рахунку — кілька державних та військових нагород, важке поранення та неодмінне повернення на фронт до побратимів. Прощання із захисником відбудеться у четвер, 23 липня, у місті Конотоп Сумської області. У нього залишилися 4 доньки.
Реквізити для підтримки родини Героя
Усіх небайдужих закликають вшанувати пам'ять полеглого воїна та підтримати його родину, яка залишилася без батька та захисника:
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Картка ПриватБанку: 5523 2458 0130 5986
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Картка Monobank: 4441 1114 4601 6044.
Подивитися інтерв'ю полеглого Героя із Юрієм Бутусовим на початку війни можна за посиланням.
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