Иностранные моряки рассказали об атаке на судно около берегов Румынии: раздался взрыв, все уничтожено

Члены экипажа судна "Vilamoura", перевозившего сжиженный нефтяной газ, рассказали о нападении беспилотников в Черном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью моряков румынскому телеканалу Digi24 от 21 июля.

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Атака дронов и последствия для экипажа

По словам рулевого из Грузии Александре Мегрелидзе, первый сильный взрыв произошел ночью, когда он находился в каюте.

"Это была атака дронов. Думаю, нас атаковали три беспилотника. После первого удара я поднялся на палубу и увидел, что жилой отсек и мостик были разрушены. Все было уничтожено", - рассказал моряк.

После взрыва экипаж действовал по аварийному плану. Моряки оказывали помощь раненым и готовились к эвакуации. По словам Мегрелидзе, второй помощник капитана получил ранения головы и шеи, а главный механик - тяжелые травмы.

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Шеф-повар судна Александр Арро-младший сообщил, что услышал взрыв около 23:00. После этого на судне пропало электроснабжение и появился запах дыма.

По его словам, один беспилотник попал в машинное отделение, второй - в жилую часть. Еще один удар произошел менее чем через три часа.

После инцидента моряков эвакуировали румынские спасатели. По их словам, помощь прибыла примерно через четыре-пять часов после атаки.

В настоящее время румынские власти продолжают расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента.

Напомним, 19 июля Россия нанесла удар по гражданскому судну Golden Leo с грузом зерна недалеко от Одессы. В результате атаки погибли 10 человек.

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