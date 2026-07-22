Более 100 тыс. абонентов остались без электричества на Черниговщине из-за атаки РФ

Российские войска атаковали энергетический объект в Черниговской области, в результате чего без света остались более 100 тысяч абонентов.

Об этом сообщает АО "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, отмечается, что в результате атаки врага поврежден энергообъект.

Без электричества остались более 100 тысяч абонентов в городе Чернигове, Черниговском и Корюковском районах.

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Восстановительные работы

Сообщается, что энергетики приступят к восстановительным работам, как только позволит обстановка с безопасностью.

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