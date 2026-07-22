Понад 100 тис. абонентів знеструмлено на Чернігівщині через атаку РФ

Російські війська атакували енергооб'єкт у Чернігівській області, унаслідок чого без світла залишилися понад 100 тисяч абонентів.

Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, зазначається, що внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт.

Знеструмлено понад 100 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському і Корюківському районах.

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Відновлювальні роботи

Повідомляється, що енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.

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