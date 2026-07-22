Понад 100 тис. абонентів знеструмлено на Чернігівщині через атаку РФ
Російські війська атакували енергооб'єкт у Чернігівській області, унаслідок чого без світла залишилися понад 100 тисяч абонентів.
Про це повідомляє АТ "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, зазначається, що внаслідок атаки ворога пошкоджено енергооб'єкт.
Знеструмлено понад 100 тисяч абонентів у місті Чернігів, Чернігівському і Корюківському районах.
Відновлювальні роботи
Повідомляється, що енергетики приступлять до виконання відновлювальних робіт щойно дозволить безпекова ситуація.
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