Присвоение 102 млн грн при закупке динамической защиты для танков: НАБУ и САП завершили расследование, дело будет направлено в суд

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили досудебное расследование в рамках уголовного производства по делу о хищении 102 млн грн при закупке динамической защиты для бронетехники ВСУ.

Об этом говорится в сообщении НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Досудебное расследование завершено

Отмечается, что после ознакомления стороны защиты с материалами дела оно будет направлено в суд.

По данным следствия, в апреле 2022 года Министерство обороны Украины заключило контракт с государственным предприятием на закупку динамической защиты для танков.

Действовавший на тот момент генеральный директор ГП, намереваясь завладеть оборонными средствами, привлек коммерческого директора и директора частного общества. Они заключили договор, по которому ГП закупало элементы динамической защиты (крышки и кюветы) по ценам, завышенным почти втрое.

"Важно, что частное общество не было производителем этих товаров оборонного назначения. Почти половину комплектующих динамической защиты изготовило другое предприятие по цене, почти в 10 раз ниже, чем предусмотрено договором с ГП", — говорится в сообщении.

Для легитимизации операций закупку оформляли через фиктивные компании, а полученную разницу между реальной стоимостью и ценой по договору перечисляли на подконтрольные счета для дальнейшей легализации.

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Что предшествовало

11 декабря 2025 года была раскрыта коррупция при закупке динамической защиты для танков, которая оформлялась через фиктивные компании, а полученную разницу от реальной стоимости перечисляли на подконтрольные счета для дальнейшей легализации. Такие действия лиц нанесли ущерб на общую сумму более 102 млн грн.

О подозрении сообщили:

коммерческому директору госпредприятия "Павлоградский химический завод" Валерию Кирилову;

бывшему руководителю этого же завода Шиману;

владельцу компании-подрядчика Игорю Хохлову.

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