Заволодіння 102 млн грн на динамічному захисті для танків: НАБУ і САП завершили розслідування, справу скерують до суду

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо заволодіння 102 млн грн під час закупівлі динамічного захисту для бронетехніки ЗСУ.

Про йдеться у повідомленні НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Досудове розслідування завершено

Зазначається, що після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, її скерують до суду.

За даними слідства, у квітні 2022 року Міністерство оборони України уклало контракт із державним підприємством на закупівлю динамічного захисту для танків.

Тогочасний генеральний директор ДП, маючи намір заволодіти оборонними коштами, залучив комерційного директора та директора приватного товариства. Вони уклали договір, за яким ДП купувало елементи динамічного захисту (кришки та кювети) за цінами, завищеними майже втричі.

"Важливо, що приватне товариство не було виробником цих товарів оборонного призначення. Майже половину комплектуючих динамічного захисту виготовило інше підприємство за ціною, майже в 10 разів нижчою, ніж передбачено договором із ДП", - сказано у повідомленні.

Задля легітимізації операцій закупівлю оформлювали через фіктивні компанії, а отриману різницю між реальною вартістю та ціною за договором перераховували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації.

Читайте також: Корупція в закупівлях на захисті для танків: ексгендиректора заводу взяли під варту з альтернативою застави у 30 млн грн

Що передувало

11 грудня 2025 року було викрито корупцію на закупівлі динамічного захисту для танків, яка оформлювалась через фіктивні компанії, а отриману різницю від реальної вартості перераховували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації. Такі дії осіб завдали збитків на загальну суму понад 102 млн грн.

Про підозру повідомили:

комерційному директору держпідприємства "Павлоградський хімічний завод" Валерію Кирилову;

ексочільнику цього ж заводу Шиману;

власнику компанії-підрядника Ігорю Хохлову.

Читайте також: 126 млн грн збитків на поставці неякісних запчастин до бронетехніки: справу передано до суду, - Кравченко