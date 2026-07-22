В Познани открывают новое консульство Украины
В польской Познани начинает работу новое консульство Украины, которое будет обслуживать значительное число граждан в регионе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
Новое консульство ближе к украинцам
Консульское учреждение Украины открывается в четверг, 23 июля. По словам Сибиги, решение об открытии было принято с учетом роста числа украинцев в этом регионе.
В настоящее время в Познани и области проживает около 170 тысяч граждан Украины. Ранее для получения документов или решения консульских вопросов им приходилось ездить в другие города.
"Решение о том, где открывать новое консульство, мы принимаем в соответствии с существующими потребностями: там, где увеличивается количество украинцев и где растет спрос на консульские услуги", — отметил Сибига.
Он добавил, что открытие учреждения поможет лучше защищать права украинцев за рубежом и упростит доступ к государственным услугам.
График работы и условия приема
Прием посетителей будет осуществляться в понедельник, вторник и четверг с 9:00 до 13:00, а в среду – с 13:00 до 17:00 по предварительной записи через систему электронной очереди.
В будние дни с 14:00 до 16:00 будет происходить выдача готовых документов без записи. Отдельно предусмотрено время для приема уязвимых категорий граждан – в пятницу с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45.
В неотложных случаях прием возможен ежедневно в порядке живой очереди в рабочее время.
Сибига подчеркнул, что Министерство иностранных дел и в дальнейшем будет расширять сеть дипломатических учреждений, чтобы сделать услуги более доступными для граждан.
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