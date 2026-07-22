В Познани открывают новое консульство Украины

В польской Познани начинает работу новое консульство Украины, которое будет обслуживать значительное число граждан в регионе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

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Новое консульство ближе к украинцам

Консульское учреждение Украины открывается в четверг, 23 июля. По словам Сибиги, решение об открытии было принято с учетом роста числа украинцев в этом регионе.

В настоящее время в Познани и области проживает около 170 тысяч граждан Украины. Ранее для получения документов или решения консульских вопросов им приходилось ездить в другие города.

"Решение о том, где открывать новое консульство, мы принимаем в соответствии с существующими потребностями: там, где увеличивается количество украинцев и где растет спрос на консульские услуги", — отметил Сибига.

Он добавил, что открытие учреждения поможет лучше защищать права украинцев за рубежом и упростит доступ к государственным услугам.

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График работы и условия приема

Прием посетителей будет осуществляться в понедельник, вторник и четверг с 9:00 до 13:00, а в среду – с 13:00 до 17:00 по предварительной записи через систему электронной очереди.

В будние дни с 14:00 до 16:00 будет происходить выдача готовых документов без записи. Отдельно предусмотрено время для приема уязвимых категорий граждан – в пятницу с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45.

В неотложных случаях прием возможен ежедневно в порядке живой очереди в рабочее время.

Сибига подчеркнул, что Министерство иностранных дел и в дальнейшем будет расширять сеть дипломатических учреждений, чтобы сделать услуги более доступными для граждан.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Варшавы появились терминалы Uber.

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