У Познані відкривають нове консульство України
У польській Познані починає роботу нове консульство України, яке обслуговуватиме значну кількість громадян у регіоні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві виконуючого обов’язки міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.
Нове консульство ближче до українців
Консульська установа України відкривається у четвер, 23 липня. За словами Сибіги, рішення про відкриття ухвалили з урахуванням зростання кількості українців у цьому регіоні.
Наразі у Познані та області проживає близько 170 тисяч громадян України. Раніше для отримання документів або вирішення консульських питань їм доводилося їхати в інші міста.
"Рішення, де відкривати нове консульство, ми ухвалюємо відповідно до наявних потреб: там, де збільшується кількість українців і де зростає попит на консульські послуги", – зазначив Сибіга.
Він додав, що відкриття установи допоможе краще захищати права українців за кордоном та спростить доступ до державних послуг.
Графік роботи та умови прийому
Прийом відвідувачів здійснюватиметься у понеділок, вівторок і четвер з 9:00 до 13:00, а у середу – з 13:00 до 17:00 за попереднім записом через систему електронної черги.
У будні з 14:00 до 16:00 відбуватиметься видача готових документів без запису. Окремо передбачено час для прийому вразливих категорій громадян – у п’ятницю з 9:00 до 13:00 та з 13:45 до 16:45.
У невідкладних випадках прийом можливий щодня у порядку живої черги під час робочих годин.
Сибіга наголосив, що Міністерство закордонних справ і надалі розширюватиме мережу дипломатичних установ, щоб зробити послуги доступнішими для громадян.
Раніше повідомлялося, що в аеропорту Варшави з’явилися термінали Uber.
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