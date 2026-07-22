Зеленский уволил Ченцова с должности постоянного представителя при ЕС

Президент Владимир Зеленский освободил Всеволода Ченцова от должности постоянного представителя Украины при ЕС.

Об этом говорится в указе главы государства№632/2026 от 22 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

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Переход на новую должность в правительстве

"Освободить Ченцова Всеволода Валерьевича от должности представителя Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", — говорится в документе.

Напомним, что Ченцов будет работать в новом правительстве в качестве вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. На этой должности он сменил Тараса Качку.

Перестановки в Кабмине

14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло все правительство.

16 июля Верховная Рада поддержала представление Президента о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

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