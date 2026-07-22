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Новости Кадровые изменения в посольствах
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Зеленский уволил Ченцова с должности постоянного представителя при ЕС

Зеленский освободил Ченцова от должности постоянного представителя Украины при ЕС

Президент Владимир Зеленский освободил Всеволода Ченцова от должности постоянного представителя Украины при ЕС.

Об этом говорится в указе главы государства№632/2026 от 22 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

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Переход на новую должность в правительстве

"Освободить Ченцова Всеволода Валерьевича от должности представителя Украины при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии", — говорится в документе.

Напомним, что Ченцов будет работать в новом правительстве в качестве вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. На этой должности он сменил Тараса Качку.

Перестановки в Кабмине

  • 14 июля Верховная Рада поддержала отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней в отставку ушло все правительство.
  • 16 июля Верховная Рада поддержала представление Президента о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра.

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Автор: 

дипломатия (1440) Зеленский Владимир (24921) Евросоюз (18359)
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