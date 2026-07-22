Зеленський звільнив Ченцова з посади постпреда при ЄС

Президент Володимир Зеленський звільнив Всеволода Ченцова з поста постпреда України при ЄС.

Про це йдеться в указі глави держави №632/2026 від 22 липня, інформує Цензор.НЕТ.

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Перехід на нову посаду в уряді

"Звільнити Ченцова Всеволода Валерійовича з посади Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії", - сказано в документі.

Нагадаємо, що Ченцов працюватиме в новому уряді віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. На цій посаді він замінив Тараса Качку.

Зміна Кабміну

14 липня Верховна Рада підтримала відставку Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею у відставку пішов увесь уряд.

16 липня Верховна Рада підтримала подання Президента про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра.

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