Зеленський звільнив Ченцова з посади постпреда при ЄС
Президент Володимир Зеленський звільнив Всеволода Ченцова з поста постпреда України при ЄС.
Про це йдеться в указі глави держави №632/2026 від 22 липня, інформує Цензор.НЕТ.
Перехід на нову посаду в уряді
"Звільнити Ченцова Всеволода Валерійовича з посади Представника України при Європейському Союзі та Європейському Співтоваристві з атомної енергії", - сказано в документі.
Нагадаємо, що Ченцов працюватиме в новому уряді віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. На цій посаді він замінив Тараса Качку.
Зміна Кабміну
- 14 липня Верховна Рада підтримала відставку Прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею у відставку пішов увесь уряд.
- 16 липня Верховна Рада підтримала подання Президента про призначення Сергія Корецького на посаду Прем’єр-міністра.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль