Украинские морские дроны Magura впервые будут производиться в США: производитель Uforce заключил соглашение

Индустрия дронов

Украинская компания Uforce - разработчик и производитель морских дронов Magura - заключила партнерское соглашение с американской оборонной компанией ReconCraft о расширении и локализации производства беспилотных катеров на территории США.

Об этом пишет Business Insider, передает Цензор.НЕТ.

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Детали партнерства Uforce и ReconCraft

Генеральный директор компании Uforce Олег Рогинский подчеркнул, что это соглашение является признанием эффективности украинских разработок на глобальном уровне.

"Это партнерство означает, что эти проверенные в бою возможности станут доступны для США, объединяя украинские инновации с поля боя с американским мастерством в производстве", - заявил Рогинский.

Американской компании ReconCraft предоставят доступ к проверенным в боях комплексным беспилотным системам (воздушным, морским и наземным), передовому программному обеспечению для автономного управления, а также технологиям управления.

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На первом этапе планируется производство "нескольких сотен" дронов в год. В дальнейшем количество хотят увеличить "до тысяч".

Компания ReconCraft является признанным производителем катеров для специальных операций и уже имеет действующие контракты с ВМС США на поставку автономных судов.

Соучредитель ReconCraft Джо Силковски отметил, что сотрудничество с Uforce позволит американским военным быстро получить эффективное оружие:

"Сотрудничество объединяет наш производственный опыт и возможности с проверенной в бою автономностью платформы Magura, что позволяет нам быстрее предоставить американским военным больше возможностей, чем в случае разработки новой системы с нуля".

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О компании Uforce

Компания Uforce разрабатывает и производит комплексные беспилотные решения наземного, морского и воздушного базирования. По данным издания Bloomberg, беспилотники и системы разработчика уже выполнили более 150 тысяч успешных миссий против российских оккупантов в ходе российско-украинской войны.

Что известно о дроне Magura V5

Magura V5 - это многоцелевой морской беспилотник. Он способен вести разведку, патрулирование, выполнять поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота и боевые миссии.

Впервые Украина представила морской беспилотник на оборонной выставке в Турции в июле 2023 года.

Его длина составляет 5,5 м, а ширина - 1,5 м. Максимальная скорость превышает 77 км/ч. Аппарат может нести до 320 кг полезной нагрузки и работать в радиусе 830 км.

3 мая 2025 года украинские военные впервые в мире ударом с морского дрона Magura уничтожили российский боевой самолет Су-30.

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