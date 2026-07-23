Украинские морские дроны Magura впервые будут производиться в США: производитель Uforce заключил соглашение
Индустрия дронов
Украинская компания Uforce - разработчик и производитель морских дронов Magura - заключила партнерское соглашение с американской оборонной компанией ReconCraft о расширении и локализации производства беспилотных катеров на территории США.
Об этом пишет Business Insider, передает Цензор.НЕТ.
Детали партнерства Uforce и ReconCraft
Генеральный директор компании Uforce Олег Рогинский подчеркнул, что это соглашение является признанием эффективности украинских разработок на глобальном уровне.
"Это партнерство означает, что эти проверенные в бою возможности станут доступны для США, объединяя украинские инновации с поля боя с американским мастерством в производстве", - заявил Рогинский.
Американской компании ReconCraft предоставят доступ к проверенным в боях комплексным беспилотным системам (воздушным, морским и наземным), передовому программному обеспечению для автономного управления, а также технологиям управления.
На первом этапе планируется производство "нескольких сотен" дронов в год. В дальнейшем количество хотят увеличить "до тысяч".
Компания ReconCraft является признанным производителем катеров для специальных операций и уже имеет действующие контракты с ВМС США на поставку автономных судов.
Соучредитель ReconCraft Джо Силковски отметил, что сотрудничество с Uforce позволит американским военным быстро получить эффективное оружие:
"Сотрудничество объединяет наш производственный опыт и возможности с проверенной в бою автономностью платформы Magura, что позволяет нам быстрее предоставить американским военным больше возможностей, чем в случае разработки новой системы с нуля".
О компании Uforce
Компания Uforce разрабатывает и производит комплексные беспилотные решения наземного, морского и воздушного базирования. По данным издания Bloomberg, беспилотники и системы разработчика уже выполнили более 150 тысяч успешных миссий против российских оккупантов в ходе российско-украинской войны.
Что известно о дроне Magura V5
- Magura V5 - это многоцелевой морской беспилотник. Он способен вести разведку, патрулирование, выполнять поисково-спасательные работы, противоминную борьбу, охрану морского флота и боевые миссии.
- Впервые Украина представила морской беспилотник на оборонной выставке в Турции в июле 2023 года.
- Его длина составляет 5,5 м, а ширина - 1,5 м. Максимальная скорость превышает 77 км/ч. Аппарат может нести до 320 кг полезной нагрузки и работать в радиусе 830 км.
- 3 мая 2025 года украинские военные впервые в мире ударом с морского дрона Magura уничтожили российский боевой самолет Су-30.
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