Из-за российских обстрелов в трех областях наблюдаются отключения электроэнергии, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.

Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на утро 23 июля сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

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Восстановительные работы

Отмечается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

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Ограничения не прогнозируются

Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах операторов систем распределения.

"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00", - добавили в Минэнерго.

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