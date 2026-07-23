Из-за российских обстрелов в трех областях наблюдаются отключения электроэнергии, - Минэнерго
В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Харьковской и Черниговской областях временно остается без электроснабжения.
Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на утро 23 июля сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.
Восстановительные работы
Отмечается, что энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.
Ограничения не прогнозируются
Введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах операторов систем распределения.
"Активное энергопотребление сегодня следует перенести на дневное время - с 10:00 до 16:00", - добавили в Минэнерго.
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