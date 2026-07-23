Через російські обстріли є знеструмлення у трьох областях, - Міненерго
Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Донецькій, Харківській та Чернігівській областях тимчасово залишається без електропостачання.
Про оперативну ситуацію в енергосистемі України станом на ранок 23 липня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.
Відновлювальні роботи
Зазначається, що енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
Обмеження не прогнозуються
Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.
"Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час - з 10:00 до 16:00", - додали в Міненерго.
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