В Киеве после обстрела очищают Кирилловское озеро — объем загрязнения уменьшился в 12 раз

В Киеве продолжаются работы по ликвидации последствий загрязнения Кирилловского озера, возникшего после российского обстрела 2 июля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении заместителя председателя КГГА Валентина Мондриевского.

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Очистка водоема после обстрела

За три недели комплексных работ объем нефтепродуктов в водоеме уменьшился с примерно 350 куб. м до около 30 куб. м. Это более чем в 12 раз меньше.

По словам Валентина Мондриевского, городские службы и спасатели смогли локализовать загрязнение, однако работы еще продолжаются.

"За три недели комплексных мероприятий объем нефтепродуктов в водоеме удалось уменьшить с ориентировочных 350 куб. м до около 30 куб. м", — сообщил заместитель председателя КГГА.

Подразделения ГСЧС в Киеве завершили этап экстренных аварийно-спасательных работ. Спасатели круглосуточно работали над локализацией загрязнения и откачкой основной массы нефтеводяной эмульсии. В Департаменте охраны окружающей среды и КП "Плесо" поблагодарили их за оперативную работу, которая помогла уменьшить объем загрязнения и не допустить его распространения.

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Контроль состояния и дальнейшие действия

После завершения аварийного этапа КП "Плесо" продолжает очистку водоема, контроль его состояния и ликвидацию остатков загрязнения. Специалисты совместно с представителями Государственной экологической инспекции обследовали озеро и прибрежную зону, а также отобрали пробы воды и грунта.

Продолжается фиксация обстоятельств попадания нефтепродуктов в водоем. Это необходимо для определения ущерба экосистеме и расчета убытков.

Основные работы сейчас проводятся в зоне Сирецкого ручья. На береговой линии собирают загрязненную растительность с помощью машины-амфибии. Уже подготовлено к утилизации 45 куб. м отходов. На очищенных участках повторно применяют сорбент. Специалисты еженедельно измеряют толщину пленки на поверхности воды.

Напомним, в ночь на 2 июля Киев подвергся массированной атаке. Пострадали 28 объектов. 22 июля экологи зафиксировали новые утечки нефтепродуктов в ручей Сирец и Кирилловское озеро. Озеро перекрыли 200-метровыми бонами. В месте крупнейшей утечки загрязнено 1323 кв. м берега, а также обнаружены дополнительные очаги загрязнения на площади более 5100 кв. м.

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